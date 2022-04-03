الامارات | الإمارات ترسل طائرة خامسة تحمل 30 طنا من الإمدادات الغذائية والإغاثية إلى أوكرانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل طائرة خامسة تحمل 30 طنا من الإمدادات الغذائية والإغاثية إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسلت دولة الإمارات طائرة خامسة تحمل على متنها 30 طناً من المواد والإمدادات الطبية والإغاثية، في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا، وذلك استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في أوكرانيا واللاجئين في دول الجوار وذلك في ظل وجود نحو 4 ملايين لاجئ حتى الآن.

وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوكرانيا سالم أحمد سالم الكعبي: " تحرص دولة الإمارات على توفير المتطلبات الإغاثية الضرورية في حالات النزاع للمدنيين خاصة من النساء والأطفال، بما يكفل توفير الاحتياجات الضرورية في مثل هذه الظروف الراهنة وما نتج عنها من تفاقم الأوضاع وخاصة من اللاجئين في دول جوار أوكرانيا " .

وأشار إلى أنه خلال شهر مارس الماضي قامت دولة الإمارات بتسيير جسر جوي من المساعدات الإغاثية يتضمن إرسال أطنان من المواد الغذائية الأساسية، والتي تم تسليمها إلى السلطات الأوكرانية في بولندا ليتم تحريكها إلى داخل البلاد أو مساعدة اللاجئين الأوكرانيين في بولندا".

وأضاف:" دولة الإمارات مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي انطلاقاً من النهج الإنساني لقيادتها الرشيدة وجهودها التي لا تتوقف في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وضمن قيم الأخوة الإنسانية التي تنتهجها الدولة والتي تضع الإنسان في قائمة أولوياتها دون تمييز، ودون أي اعتبارات".

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات ومنذ حدوث الأزمة الأوكرانية قامت بإرسال طائرتين من الإمدادات الإغاثية والطبية تحملان 60 طناً، وذلك ضمن إعلانها عن تبرع بقيمة 18.36 مليون درهم /5 ملايين دولار أمريكي/ استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئي أوكرانيا. كما قامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي وبالتعاون مع المنظمات الدولية في المدينة بتسيير رحلتين تحملان 124 طنا تشمل إمدادات إغاثية ومعدات الإيواء.

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