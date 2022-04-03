الامارات | "تراحم الخيرية" تستهدف إنفاق 35 مليون درهم في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن "تراحم الخيرية" تستهدف إنفاق 35 مليون درهم في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية بدبي، اطلاق حملتها الرمضانية تحت شعار "خيرك...عطائك لغيرك"، وتمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتستهدف جمع وانفاق 35 مليون درهم تتضمن تنفيذ حزمة من المشاريع الخيرية والانسانية التي تخدم الأسر المحتاجة والمتعففة وتقديم الدعم والمساندة لرفع مستوياتهم المعيشة.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية خالد القاسم: ان " المؤسسة تولي الحملات الرمضانية اهتماماً بالغاً لما يمثله شهر رمضان من مناسبة عظيمة تكثر فيها الأعمال ويضاعف فيه الأجر والثواب ويحرص فيه المحسنون والمحسنات على التبرع من نفيس أموالهم".

وأشار الى أن المشروعات الإنسانية التي وضعتها المؤسسة ضمن أولوياتها في الحملة الرمضانية تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية، وتتضمن مشروع المير الرمضاني الذي يهدف إلى تغطية تكاليف المير الرمضاني للأسر المحتاجة داخل الدولة، وإفطار الصائم من خلال توزيع وجبات الافطار على مدار الشهر الفضيل، ومشروع زكاة الفطر وزكاة المال لدعم الأسر المحتاجة والمتعثرين مادياً وفقا للضوابط الشرعية.

وذكر أن المؤسسة ستبث برنامجا إذاعيا بشكل يومي تحت مسمى "الناس للناس" على إذاعة "دبي اف ام" يسلط الضوء على حالات انسانية بحاجة للدعم والعون، وتخصص كل حلقة لعرض حالات مختارة بعناية بعد التأكد من وضعها ومصداقية احتياجها للمساعدة من قبل كادر العمل بالمؤسسة.

وافاد أن من ضمن المشاريع التي تنفذها "تراحم الخيرية" خلال الشهر الفضيل عيدية وكسوة اليتيم التي يستفيد منها 100 يتيم ويحظى هذا المشروع بدعم كثير من المحسنين وطالبي الخير الذين يولون اليتيم الاهتمام والرعاية.

وأكد أن المؤسسة تسعى خلال الشهر الفضيل إلى مد يد العون للمحتاجين داخل الدولة عبر مشاريعها ومبادراتها الإنسانية المتنوعة.

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