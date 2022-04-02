الامارات | الوطني للأرصاد: فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

شكرا لقرائتكم خبر عن الوطني للأرصاد: فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 21:30 غدا وحتى الساعة 09:00 بعد غد.

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