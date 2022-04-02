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الامارات | الوطني للأرصاد: فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 21:30 غدا وحتى الساعة 09:00 بعد غد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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