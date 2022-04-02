الامارات | محمد بن راشد يأمر بصرف مكرمة إضافية لملاك 2565 مركبة أجرة خاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يأمر بصرف مكرمة إضافية لملاك 2565 مركبة أجرة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بصرف 12 مليوناً و825 ألف درهم، مكرمة إضافية لمُلّاك 2565 لوحة مركبة أجرة خاصة بالمواطنين.



وستبدأ هيئة الطرق والمواصلات بتسليم مكافأة عام 2021 لمستحقيها في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى المبالغ المستحقة لهم سنوياً.

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