الامارات | محمد بن زايد يهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "أهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل.. وندعو الله عز وجل أن يعم فيه الخير والبركة على وطننا العزيز، ويديم علينا وعلى العالم الأمن والاستقرار.".

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