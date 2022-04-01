الامارات | "صحة" تعلن أوقات عمل منشآتها الطبية خلال شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة" تعلن أوقات عمل منشآتها الطبية خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أوقات العمل في منشآتها الطبية خلال شهر رمضان المبارك في جميع مناطق إمارة أبوظبي، حيث تعمل وحدات الطوارئ في جميع المرافق التابعة لصحة على مدار 24 ساعة، وكذلك رعاية المرضى المنومين داخل المستشفيات.

و تعمل العيادات الخارجية في مستشفيات "صحة" من الإثنين إلى الجمعة في مدينة الشيخ خليفة الطبية و مدينة الشيخ خليفة الطبية جناح العلوم السلوكية و مستشفى الرحبة من الساعة 09:00وحتى 16:00، و في مدينة الشيخ شخبوط الطبية من الإثنين إلى الخميس من الساعة 09:00وحتى 15:00 ومن الساعة 20:30 وحتى في أيام الاثنين والأربعاء فقط 00:30و الجمعة من الساعة 08:00 وحتى 13:00و من الساعة 20:30 وحتى 00:30، و عيادة الصحة المهنية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية من الإثنين إلى الخميس من الساعة 09:00 وحتى 15:00و الجمعة من الساعة 08:00 وحتى 13:00، و في عيادة الحقن والتضميد بمدينة الشيخ شخبوط الطبية من السبت إلى الخميس من الساعة 09:00 وحتى 15:00 و الجمعة من الساعة 08:00 وحتى13:00 و في عيادة الصفار الكورنيش /SBR/ الأحد من الساعة 09:00 وحتى 14:30في مستشفى الكورنيش من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 وحتى 14:30 وفي مركز صحة الكلى من الإثنين إلى السبت من الساعة 08:00 وحتى الساعة اثنا عشر بعد منتصف الليل.

وتعمل العيادات الخارجية في مستشفى توام ومستشفى العين ومستشفى الوقن في العين من الاثنين الى الخميس من الساعة 9:00 حتى 15:00 يوم الجمعة من الساعة 8:00 حتى 12:30 ظهراً وتغلق يومي السبت والأحد وفي مركز الصحة لرعاية الكلى في العين من الاثنين الى السبت من الساعة 8:00 حتى الساعة اثنا عشر بعد منصف الليل وتغلق يوم الأحد.

- مراكز خدمات كوفيد-19 .

وتستقبل مراكز المسح الوطني المراجعين خلال شهر رمضان في مراكز المنهل، والباهية في مدينة أبوظبي، وعشارج، والصاروج في مدينة العين من الساعة 09:00 حتى 16:00 و من الساعة 20:00 وحتى 01:00طيلة أيام الأسبوع.

وتعمل مراكز المدينة، الشامخة، والوثبة وربدان في أبوظبي، وهيلي والعامرة في مدينة العين طيلة أيام الأسبوع خلال الفترة المسائية من 20:00 وحتى 01:00.

وتستقبل مراكز خدمات كوفيد-19 من المركبة في منطقة الظفرة في كل من المرفأ وغياثي ومدينة زايد طيلة أيام الأسبوع على فترتين، الفترة الصباحية من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 13:00، والفترة المسائية من 21:00 وحتى 01:00. وتستقبل مراكز خدمات كوفيد-19 من المركبة في الامارات الشمالية في كل من دبي والشارقة، وعجمان والفجيرة والراس الخيمة وام القيوين طيلة أيام الأسبوع خلال الفترة المسائية من 20:00 وحتى 1:00 و تستقبل مراكز التطعيم في ميناء زايد في أبوظبي ودبي باركس آند ريزورتس ومركز العين للمؤتمرات طيلة أيام الأسبوع من 10:00 حتى 13:00 وخلال الفترة المسائية من الساعة 20:00 حتى 1:00 وفي صالة أفراح مدينة زايد طيلة أيام الأسبوع من 10:00 حتى 13:00 وخلال الفترة المسائية من 21:00 حتى 1:00 ومركز أبطال الاتحاد الصحي من يوم الاثنين حتى الجمعة خلال الفترة المسائية من الساعة 20:00 حتى 1:00 ويغلق يومي السبت والأحد.

وتستقبل مراكز تقييم كوفيد-19 المتميز في المفرق والمشرف في أبوظبي ومركز العين للمؤتمرات طيلة أيام الأسبوع من الساعة 10:00 حتى 1:00 ومركز مدينة زايد و الغياثي طيلة أيام الأسبوع من الساعة 10:00 حتى 13:00 ومن الساعة 21:00 حتى 1:00.

كما أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة "صحة "عن ساعات عمل المراكز الصحية في أبوظبي، حيث ستكون أوقات العمل في مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل و مركز الباهية و مركز بني ياس من الأثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 حتى16:00 والفترة المسائية من 20:00 وحتى 01:00 و السبت من 20:00 حتى 01:00 والأحد من الساعة 09:00 حتى 16:00 مركز مدينة خليفة و المقطع من الأثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 حتى 16:00 و الفترة المسائية من 20:00 حتى 1:00 والأحد من الساعة 9:00 حتى 16:00 و من 20:00 حتى 1:00 و مركز البطين و مركز المشرف و مركز الفلاح و مدينة محمد بن زايد ومركز الظفرة و المفرق لطب الاسنان من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 وحتى16:00 و من 20:00 وحتى 01:00 والأحد من 20:00 حتى 1:00 و مركز المدينة للصحة المهنية من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 حتى 16:00 ومركز السمحة من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 حتى 16:00 و من 20:00 حتى 01:00 . والمراكز الصحية في مدينة العين: تعمل مراكز سويحان والقوع والختم ومزيد والهير على مدار 24 ساعة من الاثنين حتى الأحد على مدار الأسبوع. مراكز نعمة والهيلي، واليحر والمويجعي تعمل من الاثنين إلى الجمعة مع الأحد من الساعة 09:00 حتى 16:00 والفترة المسائية من الساعة 20:00 إلى 1:00 والسبت من الساعة 20:00 إلى 1:00. ومركز المويجعي يغلق يوم السبت خلال شهر رمضان. ومراكز الشويب وعود التوبة والجاهلي والطوية ومركز العين للأسنان تعمل من الإثنين إلى الجمعة مع الأحد من الساعة 09:00 حتى 16:00 والفترة المسائية من الساعة 20:00 إلى 1:00وتغلق أبوابها يوم السبت وتعمل يوم الأحد خلال الفترة المسائية من 20:00 إلى 1:00. ومراكز الفقع والخزنة تعمل خلال الصباحية من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 حتى 15:00 ويغلق يومي السبت والأحد. ومركز الرمح يعمل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 حتى 16:00 والفترة المسائية من الساعة 20:00 إلى 1:00و يغلق يوم الأحد.

و ستكون أوقات العمل في جميع العيادات الخارجية بمستشفيات مدينة زايد، المرفأ، ليوا، ودلما من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 08:00 وحتى .15:00 وتغلق يومي السبت والأحد. والعيادات الخارجية بمستشفيات غياثي، وسلع تعمل من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 08:00 وحتى 15:00 والفترة المسائية من 21:00 حتى1:00 ويوم الاحد من 21:00 حتى 2:00.. وكل من عيادة ابو الابيض وسير بني ياس طوال أيام الأسبوع من الساعة 08:00 وحتى .20:00 ويعمل مركز بدع المطوع الطبي من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 08:00 وحتى 15:00 ويغلق يومي السبت والأحد. وكل من مدينة زايد لعيادات الاسنان مركز الظفرة لطب الأسرة من الإثنين إلى الجمعة تعمل من الساعة 08:00 وحتى 15:00 ومن 21:00 حتى 2:00 و الأحد من الساعة 08:00 وحتى 15:00 و من 21:00 حتى 2:00 و عيادة الحمى بالمنطقة الصناعية تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 10:00 وحتى13:00 و من 21:00 وحتى1:00 و تعمل مركز صحة لرعاية الكلى في مدينة زايد والسلع يومي الثلاثاء والخميس من الساعة 07:00 وحتى19:00 والسبت من الساعة 07:00 وحتى 19:00 مركز صحة لرعاية الكلى في دلما والغياثي يوم الاثنين والاربعاء والجمعة من الساعة 07:00 وحتى19:00 وتغلق يوم السبت والأحد. مركز صحة لرعاية الكلى في ليوا السلع يعمل يومي الثلاثاء والخميس من الساعة 08:00 وحتى20:00 والسبت من الساعة 08:00 وحتى 20:00 و سيكومن مركز صحة لرعاية الكلى في المرفق مغلق خلال شهر رمضان المبارك.

و تفتح مراكز الأسنان التخصصية أبوابها في كل من مركز الظفرة والمفرق لطب الأسنان الأحد الساعة 20:00 إلى 01:00 ومن الإثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 وحتى16:00 ومن 20:00 وحتى 01:00 وتعمل مراكز "صحة" لرعاية الكلى في أبوظبي والعين والمركز الرئيسي من الإثنين إلى الخميس من الساعة 09:00 وحتى15:00. وتغلق من الجمعة للأحد.

وتعمل بنوك الدم في أبوظبي والعين و الظفرة خلال شهر رمضان المبارك من الأثنين إلى الأحد من الساعة 08:00 وحتى 14:00 و من الساعة 20:00 وحتى 2:00 فيما تواصل عمليات إمداد المستشفيات باحتياجاتها من الدم على مدار الساعة.

يمكنك أيضاً التواصل مع مركز اتصال شركة صحة على الرقم 80050 من الاثنين الى الجمعة من الساعة 9:00 حتى 15:00 ومن الساعة 20:00 حتى 1:00 ويومي السبت والأحد من الساعة 20:00 حتى 1:00.

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