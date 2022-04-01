الامارات | طقس الغد صحو بوجه عام

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو بوجه عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية الى جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س ..وسكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:02 والثاني عند الساعة 02:25 والجزر الأول عند الساعة 07:48 والجزر الثاني عند 20:05 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:55 والمد الثاني عند الساعة 22:34 والجزر الاول عند الساعة 16:36 والجزر الثاني عند الساعة 05:07.

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