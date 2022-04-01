الامارات | طرق دبي توفر مياها مجانية في بعض محطات المترو

شكرا لقرائتكم خبر عن طرق دبي توفر مياها مجانية في بعض محطات المترو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تثبيت أجهزة مياه شرب نقية بالمجان في عددٍ من الأماكن العامة، تضمنت شاطئ جميرا خلف مول سنست، وقناة دبي المائية بالإضافة إلى بعض محطات مترو دبي مثل محطة مول الإمارات ومحطة ديرة سيتي سنتر.

وأعلنت الهيئة أن توفير تلك الأجهزة يأتي ضمن مشاركتها في مبادرة «دبي تبادر» التي أطلقها الشهر الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف توعية سكان الإمارة بتقليص استهلاك قوارير المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وترمي المبادرة الى توعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحفيز أفراد المجتمع على تصحيح بعض الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى أضرار بالغة للبيئة المحيطة، في وقت تشير فيه البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهات المعنية الى أن حجم استهلاك تلك القوارير في الدولة يصل إلى نحو 450 قارورة للشخص الواحد، ما يعني حوالي 4 مليارات قارورة على مستوى الدولة سنوياً.

وأوضحت البيانات أن القارورة الواحدة تحتاج إلى نحو 400 عام كل تتحلل، وهو ما يشكل أحد أكبر التحديات البيئية، إذ تشير التقديرات أن المخلفات البلاستيكية تقتل حوالي 1.1 مليون من المخلوقات والكائنات البحرية حول العالم سنوياً.

وستعمل مبادرة «دبي تبادر» على دعم التزام دبي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذلك مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وتتطلع دبي لتمكين المجتمع من اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز رؤية وتوجه دبي لتصبح إحدى أكثر المدن استدامة في العالم، وذلك بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.

وستحفز المبادرة على تبني تغييرات في أسلوب حياة الناس اليومية مثل استخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة، كما ستشجع افراد الجمهور على التجاوب مع المبادرة عبر تركيب فلاتر مياه في المنازل والمؤسسات والمدارس، حيث تتوفر مياه صالحة تماماً للشرب في الصنبور في دبي، نظراً لاستيفائها كافة الاشتراطات الصحية ومطابقتها لكافة المعايير العالمية لنقاء المياه الصالحة للشرب، في حين تساعد الفلاتر فقط على التخلص من الشوائب التي قد تعلق في المياه من الخزانات المتواجدة في المنازل أو المنشآت المختلفة.

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