الامارات | مواصلات رأس الخيمة تطلق 4 مسارات جديدة للنقل الداخلي

شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلات رأس الخيمة تطلق 4 مسارات جديدة للنقل الداخلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات خدمة النقل العام الداخلي بالحافلات من خلال التشغيل التجريبي لأربعة مسارات رئيسية تغطي مواقع جغرافية وحيوية مختلفة في إمارة رأس الخيمة وذلك بهدف توفير شبكة نقل اَمنة ومتكاملة تساهم في تحقيق انسيابية التنقل للجميع.



وأوضحت الهيئة أن الخدمة جاءت انطلاقاً من رؤية حكومة رأس الخيمة 2030 وضمن استراتيجية هيئة رأس الخيمة للمواصلات التوسعية لتوفير حلول نقل مستدامة تلبي كافة احتياجات وفئات المجتمع.

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