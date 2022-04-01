الامارات | 99.4% نسبة الشعور بالأمان العام بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 99.4% نسبة الشعور بالأمان العام بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة 99.4%‎ في مؤشر الشعور بالأمان بشكل عام في إمارة الشارقة في مؤشرات الأجندة الوطنية، خلال العام الماضي 2021، والتي جاءت نتاج عمل متواصل يعكس جهود القيادة نحو الريادة المؤسسية.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، أن الإنجازات التي حققها شرطة الشارقة عاماً تلو العام، هي انعكاس لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور ‏سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة -حفظه الله- ‏ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن ‏سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة‏، ودعم واهتمام سموهما بكافة شؤونها مما ‏جعلها ضمن المراكز الأولــــــى عالمياً بمجالات العمل الأمني ‏وتقديم الخدمات الشرطية المختلفة بمستوى ريادي ‏متميز.

وجاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي السنوي السادس تحت شعار " الشارقة للأمان عنوان"، الذي نظمته إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع مجلس شباب شرطة الشارقة، بحضور شركاءها الاستراتيجيين من مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، لعرض أبرز إنجازاتها المتميزة خلال العام الماضي، مساء يوم أول من أمس، في مبنى المختبر الجنائي الجديد في ضاحية مغيدر، وبدأ الملتقى بزبارة ميدانية، لمرافق قسم المختبر الجنائي الجديد، وتعرف الإعلاميون على ما يحتويه المختبر من كوارد بشرية عالية الكفاءة والمهارة وتقنيات حديثة ومتطورة لإجراء الفحوصات الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية واستخلاص النتائج لتحديد الجناة، ودورها في مواجهة الجريمة ومكافحتها والذي يؤدي إلى تعزيز الأمن والأمان.

الإمارة الآمنة

وحققت شرطة الشارقة نسبة (99.6%) في الشعور بالأمان خلال النهار، و نسبة (95.7%) في الشعور بالأمان أثناء التجول وحيداً ليلاً خارج المنزل، كما حققت انخفاضاً في مؤشر الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة، بنسبة (7.6%)، بمعدل (39.95) جريمة عن العام 2020، وكما سجلت انخفاضا في مؤشر الجرائم المكتشفة من مجهول بنسبة (21%)، بينما بلغ عدد الجرائم المبلغ عنها لكل 100.00 نسمة من السكان بنحو(408.8)، بنسبة إنخفاض قدرها (7%)مقارنة بعام 2020، حيث ساهمت المبادرات في تعزيز نسبة الشعور بالأمان وخفض الجرائم المقلقة، ومنها مبادرة "نحو مجتمع آمن"، و"ساهر"، و"الدوريات الإلكترونية"، و"سياسة دعم ومساندة الضحايا"، مبادرة "أمن الصناعيات"، و"راقب"، و"‏الحزم"، و"مبادرة فرض سلطة القانون".‏

مجتمع خالٍ من المخدرات

وبشأن مكافحة المخدرات تعاملت إدارة مكافحة المخدرات مع 201 قضية اتجار وترويج وقبضت على كافة عناصرها وأحبطت مخططاهم في عمليات نوعية ومنها قضايا، المشمش والسيح المسموم والحبل المسموم والطفايات وجاحة 77 والقوة الخاطفة التي أطاحت بالعصابة في أقل من 48 ساعة، كما أشار الملتقى إلى زيادة عدد البرامج التوعوية بنسبة 58.8% عن العام الماضي، بواقع برنامج توعوي استفاد منها 16 ألف و288 شخص بمعدل زيادة وصل إلى 37.8 % عن العام 2020.

4 مخدرات جديدة

وكشف فحص الأدلة الجنائية في المختبر الجنائي عن استلامه 242 ألف و595 فحص، وإجراء 66 ألف و416 فحص فني لهذه الآثار، وإنجازه 13 ألف و994 تقرير فني، ومن أهم المشاريع الريادية والتطويرية البحثية التي حققها المختبر في 2021 توفير جهاز تخصصي تضاف إلى الأجهزة الفنية التي يمتلكها المختبر ليصبح عددها الإجمالي 402 جهاز فنـــي تخصصي إلى جانب مشروع في بصمة المخدر ومشروع تبني الأبحاث العلمية لطلبة الجامعات.

وأوضح المختبر الجنائي عن تفرده بالكشف عن أربع مواد جديدة من مخدر (Spice)، ونتيجة لذلك الاكتشاف تم إدراجها في جدول القانون الإتحادي لمكافحة المواد المخدرة.

انخفاض الوفيات

كما كشفت إحصائيات إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة عن تحقيقها انخفاض كبيراً في معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 21% لكل 100 ألف نسمة‏، وانخفاض معدل ‏حوادث الطرق بنسبة 3% لكل 10 آلاف مركبة، إضافة إلى انخفاض معدل إصابات حوادث الدهس بنسبة 27%، وعزت إدارة المرور إلى هذا الانخفاض تطبيق شرطة الشارقة معايير السلامة المرورية على كافة الطرق والتواجد الدائم للدوريات الأمنية والمرورية وتكثيفها في المناسبات التي تشهدها الدولة من خلال تنفيذها 12حملة مرورية وتوعوية، أهمها مبادرة تطبيق معايير السلامة المرورية على خمسة طرق سنوياً والتي تكثر فيها الحوادث والوفيات.

استجابة سريعة

وأظهرت الإحصائيات تحقيق مؤشر الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث خلال 2021، انخفاضا في معدل الاستجابة بــنسبة 16%‏، حيث بلغ زمن الاستجابة لحالات الطوارئ 5.41 دقيقة مقارنة بالعام 2020 التي سجلت 6.45‏ ‏دقائق، كما حققت غرف العمليات نتائج ‏وإحصائيات مميزة في تلقي البلاغات والتعامل معها وفق معايير الجودة والكفاءة، ‏حيث تعاملت ‏‏مع مليون و398 ‏ألف و69 مكالمة على الرقم 999المخصص للحالات الطارئة، و210 ألف 886 ‏مكالمة على الرقم 901 المخصص للحالات غير الطارئة.



96.8 %‏ نسبة سعادة المتعاملين

وشملت الإنجازات تحقيق مؤشر سعادة المتعاملين مع شرطة الشارقة بنسبة 96.8% خلال العام 2021‏، وبنسبة رضا بلغت 96%‏‏ من خلال تقديم ‏92خدمة رقمية عبر التطبيقات الإلكترونية، كما استعرض الملتقى عدد مراكز إسعاد المتعاملين وتصنيفها وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، والذي تمثل في تصنيف 16 مركزاً رئيسي، و(15) مراكز فرعــي حصل أربعة مراكز على تصنيف أربع نجوم، ومركزين على تصنيف خمس نجوم، من خلال تقديمهم للخدمات الشرطية بجودة وكفاءة عالية، حيث وصل معدل الانتظار فيهما إلى 1.48 دقيقة، بواقع انخفاض بلغ 55% مقارنة بالعام 2020 والذي سجل انتظار مدته أربع دقائق، في حين وصل زمن التقديم على الخدمة في مراكز السعادة المنتشرة في الإمارة إلى 1.54 دقيقة. بواقع إنخاض وقدره 32% مقارنة بـ 2.48 دقائق عن العام 2020.

الإعلام الأمني

وإيماناً من شرطة الشارقة بدور الإعلام الأمني وأهميته في التواصل مع كافة شرائح المجتمع، التي اسهمت في تعزيز جودة الحياة الأمنية، قامت شرط الشارقة بنشر 29 ألف و374 مادة إعلامية تضمنت 174 فيلم، و633 خبر صحفي و1126 استفسار وملاحظة، و‏27 ألف و274‏‏ تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي و167فلر توعوي. إلى جانب الحملات التوعوية الأمنية والمرورية التي استفاد منها نحو مليون و628 ألف و30 مستفيداَ، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية لرضا المجتمع عن رسائل الإعلام الأمني بنسبة 95% في الاتصال والتواصل والمعرفة مع المجتمع، و96% نسبة المشاركة الفاعلة في المنجزات المجتمعية بوسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

المبادرات ومشاريع ريادية

وأطقت شرطة الشارقة 15 مبادرة استراتيجية تنوعت بين الأمنية والمرورية والمجتمعية والخدمية وهدفت إلى تعزيز جودة حياة المجتمع بما يحقق ‏رؤية وزارة الداخلية في أن تكون الدولة من أفضل دول العالم في ‏تحقيق الأمن والسلامة، وتمثلت المبادرات الأمنية في مبادرة أمن الصناعيات، وساهر، وراقب، وسياسة الدعم، ومساندة الضحايا، إلى جانب الدوريات الإلكترونية، أما المبادرات المرورية تمثلت في مبادرة خفض حوادث الطرق الحاملي الرخصة المؤقتة ( الجديدة) من 18 – 21 سنة ‏، ومبادرة تطبيق معايير ‏السلامة المرورية على خمس طرق سنوياً، والتي تكثر فيها الحوادث والوفيات‏، فيما تمثلت المشاريع المجتمعية في مشروع "نحو مجتمع آمن"، والمشاريع الخدمية منها "مراكزنا 7 نجوم"، وعام الخمسين، ومشروع المكتبة الرقمية، والاستباقية في الخدمات.

جوائز التميز

وحصدت شرطة الشارقة على سبع جوائز تميز على محلية وإقليمية وعالمية خلال عام 2021، تنوعت بين الجوائز المؤسسية والفردية وتمثلت في جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء والاجتماعي وجائزة الشارقة للتميز وجائزة الشارقة الخضراء وجائزة الشارقة ‏للمسؤلية المجتمعية وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الدورة الثامنة وجائزة الشارقة للعمل التطوعي، وجاء ذلك ثمار لجهود سواعد شرطية متكاملة حرصت على تعزيز الأمن والأمان وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز من جودة الحياة بكافة جوانبها.

جائزة صناعة المستقبل

وأطلق الملتقى "جائزة الجاهزية للمستقبل" برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وبتنظيم من شرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية بالتعاون مع أعرف الجامعات والمؤسسات المستقبلية والتي تعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى الأجهزة الشرطية والتي تهدف إلى تحفيز الباحثين والدارسين من العاملين بالقيادة وخارجها على تقديم تصوراتهم المستقبلية الأمنية، بما يعزز الاستباقية والجاهزية للمستقبل في إمارة الشارقة، وفي ختام الملتقى كرم قائد عام شرطة الشارقة 11 خبيراً وفنياً ممن كان لهم بصمة واضحة منذ تأسيس المخبتر الجنائي، كما المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والإعلاميين من الجهات الخارجية، تقديراً لمساهماتهم الإيجابية في تحقيق أهداف شرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، وجودة الحياة لمجتمع دولة الإمارت .

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