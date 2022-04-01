الامارات | تعرف عليها .. مدافع الإفطار تتنقل في 11 منطقة بدبي خلال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليها .. مدافع الإفطار تتنقل في 11 منطقة بدبي خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -



أنهت القيادة العامة لشرطة دبي تجهيزاتها لإعداد مدافع الإفطار الثابتة والمتنقلة في مناطق إمارة دبي خلال شهر رمضان المبارك، كما جرت العادة خلال الشهر الفضيل من كل عام، وتم اختيار 11 منطقة لتتنقل فيها المدافع خلال رمضان الحالي بالإضافة إلى نقاط التمركز الثابتة

وقال آمر وقائد فريق إطلاق مدافع الافطار في القيادة العامة لشرطة دبي الرائد عبد الله طارش العميمي إنه تم اتخاذ جميع الترتيبات النهائية بشأن الاستعداد للإعلان عن ثبوت الشهر الفضيل، تماشيا مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها خلال شهر رمضان باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يوميا.

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على هذه الطقوس الرمضانية التي تشمل الإعلان عن حلول شهر رمضان وموعد الإفطار، بالإضافة إلى ثبوت العيدين، مشيرا إلى أنه تم تشكيل طاقم عمل في جميع المواقع التي تم اختيارها لتوزيع مدافع الإفطار، مشيراً إلى أن المدافع ستنقسم إلى مدافع ثابتة في 5 مناطق، وأخرى متنقلة في 11 منطقة.

وأضاف أن المدافع الثابتة ستتوزع في كل من نخلة جميرا عند منتجع أنتلانتس، والخليج التجاري عند برج خليفة، والسيف في شارع السيف، والوحيدة عند مركز سنشري التجاري، وحتا أمام جمعية الإمارات وحديقة التلة، في حين ستتوزع المدافع المتنقلة في كل من مناطق السطوة عند الجامع الكبير، والقوز عند جامع الأنبياء، واللسيلي عند مدرسة النهضة، ولهباب عند حديقة لهباب الأولى، والعوير عند مسجد الشيخ حمدان، والخوانيج عند مسجد الحباي، والمحيصنة عند جامع عبد الرحمن الكتيت، على أن تبقى في كل منطقة 3 أيام، فيما تتوزع في كل مناطق الورقاء عند جامع الزرقاء الكبير، وجبل علي عند مركز ابن بطول التجاري وعين دبي، وند الشبا عند حديقة ند الشبا، والبرشاء عند حديقة البحيرة، ليومين فقط.

وأكد أن مدافع رمضان من الرموز المميزة في الشهر الفضيل، نظرا لجذبها الأسر والسياح كل عام، لذلك تم اختيار مدافع رمضان في هذه المواقع، نظرا للكثافة السكانية التي توجد بها، حتى يمكن للراغبين الحضور والاستمتاع بهذه اللحظات الروحانية السعيدة مع عائلاتهم.

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