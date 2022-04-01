الامارات | زيارات غير تقليدية لذوي نزلاء "عقابية دبي" خلال شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات غير تقليدية لذوي نزلاء "عقابية دبي" خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلن مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي اللواء علي محمد الشمالي استمرار تقديم خدمة التواصل المرئي عن بعد بين النزلاء وذويهم خلال شهر رمضان الفضيل، داخل الدولة وخارجها، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، خلال أوقات العمل الرسمية، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الشمالي إن الخدمة أُطلقت قبل عامين بالتزامن مع بدء الجائحة العالمية. وحرصاً من شرطة دبي على تمكين النزلاء من التواصل مع ذويهم، أطلقت خدمة التواصل المرئي عن بعد بين نزلاء المنشآت العقابية وذويهم، كمبادرة إنسانية تهدف إلى تمكينهم من التواصل الدائم مع عائلاتهم سواء داخل الدولة أو خارجها.

وأكد أن شرطة دبي حرصت على توفير الدعم اللوجستي الكامل للنزلاء والنزيلات ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم عبر الأجهزة الالكترونية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، موضحا أن آلية عمل الخدمة تتم من خلال تقدم ذوي النزلاء بطلب إلكتروني لزيارة أقاربهم من النزلاء عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب مزودة بالرابط الخاص بإجراء المكالمة المرئية وتوقيتها المحدد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي، ليتمكن بذلك النزيل أو النزيلة من إجراء المكالمة المرئية عبر الأجهزة الالكترونية التي وفرتها لهم الشرطة.

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