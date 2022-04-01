الامارات | 10 نصائح حكومية للحصول على وظيفة

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح حكومية للحصول على وظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة الإمارات 10 نصائح تساعد الشباب الخريجين من الكوادر المواطنة والمقيمين في الدولة الباحثين عن فرص عمل في الحصول على الوظيفة المناسبة في أي من قطاعات العمل، تشمل كتابة سيرة ذاتية وخطاب، مقدمة بشكل مناسب وموثوق، المحافظة على تحديث السيرة الذاتية بأية معلومات مُستجدة ومفيدة، المواظبة على عملية البحث بانتظام وعدم الاستسلام بسهولة، التحقق من هوية البريد الإلكتروني الذي يتلقى منه الباحث عن عمل عروض العمل.

كما تضمنت القائمة الامتناع عن دفع أي مال يُطلب من قبل شركة التوظيف، الإلمام باللغتين العربية والإنجليزية، مواصلة التزوّد بالمعارف والمعلومات والمستجدات المتصلة بالعمل، أن يكون الباحث عن عمل واقعياً بالنسبة للمردود الوظيفي المحتمل في مجال عمله، الحرص على بناء شبكة من المعارف والعلاقات المهنية وحضور الفعاليات ومعارض التوظيف، وأن يزوّد الباحث عن عمل نفسه بمعلومات ومعارف عامة حول المنطقة، وأنظمة عملها.

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