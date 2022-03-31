الامارات | طقس الغد صحو رطب ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو رطب ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي ان حركو الرياح شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:20 و المد الثاني عند الساعة 02:05 والجزر الأول عند الساعة 19:37 و الجزر الثاني عند 07:48 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 10:08 والمد الثاني عند الساعة 22:07 و الجزر الأول عند الساعة 16:01 و الجزر الثاني عند الساعة 04:35.

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