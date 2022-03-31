الامارات | عروض الألعاب النارية في الحفل الختامي لإكسبو 2020 دبي.. فيديو

"هذا وقتنا".. أغنية إكسبو 2020 دبي الرسمية خلال حفل الختام.. فيديو

سبب ظهور رائد فضاء في حفل ختام اكسبو 2020.. فيديو

مكتوم بن محمد يشهد بحضور نهيان بن مبارك الحفل الختامي لإكسبو2020 دبي.. فيديو

شاهد من خلال الرابط المرفق عروض الألعاب النارية في الحفل الختامي لمعرض إكسبو الدولي.

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض الألعاب النارية في الحفل الختامي لإكسبو 2020 دبي.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.