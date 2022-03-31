الامارات | عروض الألعاب النارية في الحفل الختامي لإكسبو 2020 دبي.. فيديو

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شكرا لقرائتكم خبر عن عروض الألعاب النارية في الحفل الختامي لإكسبو 2020 دبي.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المصدر:
- موقع الإمارات اليوم
التاريخ: 31 مارس 2022
شاهد من خلال الرابط المرفق عروض الألعاب النارية في الحفل الختامي لمعرض إكسبو الدولي.
https://www.instagram.com/p/Cbxj6N2IfHM/?utm_source=ig_web_copy_link
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