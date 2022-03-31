الامارات | سبب ظهور رائد فضاء في حفل ختام اكسبو 2020.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن سبب ظهور رائد فضاء في حفل ختام اكسبو 2020.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهور رائد الفضاء في حفل الختام هو إشارة إلى عرض "رحلة الخمسين" الذي تم عرضه بمناسبة اليوبيل الذهبي لليوم الوطني لدولة الإمارات، ودلالة للتطور المذهل الذي شهدته الدولة في وقت قصير نسبيا.

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