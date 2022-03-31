الامارات | مكتوم بن محمد يشهد بحضور نهيان بن مبارك الحفل الختامي لإكسبو2020 دبي.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد يشهد بحضور نهيان بن مبارك الحفل الختامي لإكسبو2020 دبي.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، الحفل الختامي لإكسبو2020 دبي



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