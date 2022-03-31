الامارات | «الأرصاد»: ساعات صيام «رمضان» تصل إلى 14.5 ساعة يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ساعات صيام «رمضان» تصل إلى 14.5 ساعة يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر رمضان هذا العام يأتي في شهر أبريل وتعتبر هذه الفترة ضمن الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف، متوقعاً أن يكون الطقس في رمضان معتدل إلى حار نسبياً نهاراً على أغلب المناطق خلال النصف الأول من الشهر، ويصبح حاراً نسبياَ إلى حار في النصف الثاني منه، معتدل إلى لطيف الحرارة بوجه عام على الدولة خلال الليل وعند ساعات الفجر.

وذكر المركز، في لمحة مناخية عن طقس شهر رمضان، أن "عدد الساعات من آذان الفجر حتى الغروب في بداية الشهر تصل إلى 13 ساعة و46 دقائق تقريبا في بداية الفترة وتزيد تدريجياً مع تقدم أيام رمضان المبارك لتصل إلى 14 ساعة و30 دقيقة تقريباً في نهاية الشهر وذلك حسب مدينة ابوظبي وضواحيها، وقد تزيد أو تقل المدة ببضعة دقائق سواء في بداية الشهر أو نهاية الشهر حسب الموقع".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news