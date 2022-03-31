الامارات | الإمارات توقّع مذكرة تعاون مع «إيكاو» لدعم الطيران المدني عالمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توقّع مذكرة تعاون مع «إيكاو» لدعم الطيران المدني عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت حكومة دولة الإمارات مذكرة تعاون وشراكة مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو-ICAO)، تختص بالتطوير المؤسسي، وتبادل المعرفة والخبرات، لتصبح الإمارات أول دولة على مستوى العالم توقّع هذا الاتفاق مع المنظمة منذ تأسيسها، في إطار التعاون الاستراتيجي، وتقديم الدعم الشامل، بمشاركة تجربة الإمارات المتميزة عالمياً في فضاء الطيران المدني.

جاء توقيع المذكرة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يومي 29 و30 من مارس الجاري بمركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي».

وقّع المذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، ورئيس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو-ICAO)، سلفاتوري شاكيتانو، بحضور عدد من المسؤولين. وأكد القرقاوي أن الإمارات تتبنى تعزيز العمل المشترك والتعاون الإيجابي بين الحكومات والمنظمات الدولية، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمشاركة المعارف ونماذج العمل الناجحة التي طوّرتها حكومة دولة الإمارات، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية العالمية.

وأشار إلى ما حققته حكومة الإمارات من نجاحات جعلت منها نموذجاً عالمياً لاستشراف المستقبل وابتكار الحلول لمختلف التحديات العالمية، مؤكداً أن شراكة الحكومة مع منظمة الطيران المدني الدولي تمثل خطوة نحو تمكين رأس المال البشري العالمي في مجال الطيران المدني، الذي يعد أحد أهم المجالات في دولة الإمارات التي تمتلك مجموعة من أنجح وأضخم شركات الطيران على مستوى العالم.

وأضاف القرقاوي أن تعزيز التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي، يهدف إلى النهوض بقطاع الطيران على مستوى العالم من خلال برامج التعاون الدولي المتميزة التي تدعمها دولة الإمارات، منوهاً بما توفره الدولة لمختلف الدول من برامج تدريب متميزة، ودعم فني متقدم، يضمن تطوير أنماط العمل الراهنة عالمياً، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز أمن الطيران وسلامته.

من جهته، أكد سلفاتوري شاكيتانو أهمية تطوير أطر التعاون الدولي الشامل بين المنظمات الدولية والحكومات لدعم توظيف المعارف المشتركة في إيجاد الحلول لمختلف التحديات التي تواجه المجتمعات.

وقال: «إن المنظمة تعتز بشراكتها مع حكومة دولة الإمارات، التي تمكنت من تحقيق قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، وإن هذه الشراكة تسهم في ترسيخ جهود المنظمة، ودعم تحقيق أهدافها ورؤاها المستقبلية».

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