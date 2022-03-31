الامارات | محمد القرقاوي: القمة العالمية للحكومات 2022 قصة نجاح جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد القرقاوي: القمة العالمية للحكومات 2022 قصة نجاح جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، أن القمة العالمية للحكومات 2022 مثلت قصة نجاح جديدة، من خلال تنظيمها أكبر تجمع عالمي حكومي في مرحلة ما بعد «كوفيد – 19»، مشيراً إلى أن القمة حققت أهدافها بجمع العالم في «إكسبو 2020 دبي»، ضمن حوار متقدم، ناقش التحديات والحلول كافة في مرحلة التعافي من الجائحة.

وأعلن القرقاوي تنظيم الدورة المقبلة من القمة العالمية للحكومات في الفترة من 13 - 15 فبراير 2023، مضيفاً أن الدورة المقبلة ستشهد العديد من الإضافات النوعية في إطار التطور الطبيعي والمستمر للقمة منذ انطلاقتها، لتواكب أهم التحديات العالمية، وتواصل دورها منصة لاستشراف مستقبل الحكومات، وتصميم الآليات لمواجهة التحديات، والسعي للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي في ظل عالم متسارع التطورات والأحداث.

وقال القرقاوي إن القمة العالمية للحكومات أصبحت عنواناً دولياً للحوار البنّاء، وترسيخ الشراكات الإقليمية والدولية الهادفة، إلى جانب كونها منصة معرفية ومنبراً لاستعراض التجارب الحكومية المتميزة.

وأضاف: «في كل عام نتطلع إلى الدورة التالية، والتحدي الأكبر الذي نواجهه يكمن في البناء على نجاح القمة، والارتقاء بإنجازاتها في خدمة هدف سامٍ بصناعة مستقبل أفضل للإنسان».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news