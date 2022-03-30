الامارات | شرطة أبوظبي تسعد طفلاً عربياً بجولة في مديرية العاصمة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تسعد طفلاً عربياً بجولة في مديرية العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسعدت شرطة أبو ظبي الطفل يوسف محمود محمد (5) سنوات، من الجالية العربية باصطحابه لمركز شرطة الروضة بمديرية شرطة العاصمة واستقباله عند وصوله المركز وتعرف على طبيعة العمل الشرطي ومهام "دورية الطفل" المرورية التي توفر بيئة محببة للطفل ونجحت شرطة ابوظبي في كسر حاجز الخوف الشديد لديه عند مشاهدة الدورية الشرطية لتتحول تلك الحالة إلى مشاعر فرح وسعادة و ادخال البهجة على قلبه، ورسم البسمة على شفاهه، ومنحه الأمل والسعادة و تم تكريمه وتوديعه بنفس حفاوة الاستقبال.

وأكدت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي اهتمامها بإسعاد المجتمع ودعم مثل هذه المبادرات المجتمعية والإنسانية وإدخال البهجة والسعادة في نفوس النشء وتغيير النظرة النمطية القديمة عن الشرطة إلى نظرة محبة وسعادة عند مشاهدة عناصرها ودورياتها خلال أدائهم الواجب فالشرطة عيون ساهرة في خدمة المجتمع.

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