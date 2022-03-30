الامارات | خبراء: العملات المشفّرة تقلل عمليات الاحتيال في أسواق المال

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: العملات المشفّرة تقلل عمليات الاحتيال في أسواق المال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المتحدثون خلال جلسة «مستقبل تقنية البلوك تشين»، أن استخدام العملات المشفّرة في التعاملات المالية، يوفر شفافية أكبر من التعامل بالعملات التقليدية، ويؤدي إلى تقليل عمليات الاحتيال في سوق الأموال. وقالوا إن أبرز التحديات أمام هذه العملات، أن معظم الناس لا يعرفون تحليل عالم التقنية.

وتفصيلاً، اعتبر المتحدثون: الرئيس التنفيذ لشركة «باينانس»، شانغ بانغ زهاو، ورئيس مجلس إدارة «أو شيرز انفيستمنتس»، كيفين أوليري، ومؤسس شركة «اس ام انترتينمنت»، سو مان لي، في الجلسة التي قدمتها الصحافية الأميركية هانا ميرفي، أن التعامل بالتقنيات الحديثة، مثل «البلوك تشين» و«الميتافيرز» و«البيتكوين»، يحتاج إلى تنظيم وتشريعات تتناسب مع التطور الواضح في هذه التقنيات، مشيرين إلى أن «التشريعات والتنظيم سيجعلان من التقنيات الحديثة أكثر قبولاً لدى الجميع، لأنهم سيكونون حينها أكثر اطمئناناً على تعاملاتهم المادية».

وقال شانغ بانغ زهاو، عبر الاتصال المرئي، إن «استخدام (البيتكوين) يجعل جمع الأموال والتبرعات أسهل من استخدام العملات التقليدية، إضافة إلى العديد من الخدمات التي توفرها العملات المشفرة، لتسهيل التعاملات المالية»، مؤكداً أن العملات المشفرة ستكون على المدى القصير مكملة للعملات التقليدية.

وأضاف أن المتعامل بالعملات المشفرة، ومنها تقنية «إن اف تي»، يمكن أن تزيد مبيعات منتجاته بأكثر من 90%، من استخدامه للعملات التقليدية، مشيراً إلى أن تقنية «إن اف تي» أو «الرموز غير القابلة للاستبدال» ستستمر في المستقبل، وستتسع رقعة التعامل بها. وقال سو مان لي، إن تقنية «البلوك تشين» تتمتع بتأثير قوي على الترفيه والثقافة، حيث أتاحت للمبدعين مساحة كبيرة لعرض إنتاجهم الثقافي والفني، إضافة إلى كسب جمهور أكبر من المتابعين. ولفت إلى أن تأثير التقنية على الثقافة في الشرق الأوسط سيجد حيزاً، لما تتمتع به هذه المنطقة من اعتزاز بثقافاتها، سواءً الماضية أم الحاضرة. وأضاف: «علينا أن نحافظ على نقل الثقافة والإرث الأساسي إلى الأجيال المقبلة، وستساعدنا التقنية الحديثة في الحفاظ على هذا الإرث ونقله بشكل جيد»، مشيراً إلى ضرورة التركيز على التفكير في المعادلات الحسابية، وآلية مزج الثقافة بالحرفية، إضافة إلى استخدام العملات المشفرة لتعزيز الثقافة. وذكر أنه عندما كان الجميع يتحدث عن الإنترنت، كنا نتحدث عن الثقافة من خلال «البلوك تشين»، حيث يمكن إبداع شيء مفيد للبشرية باستخدام هذه التقنية، ومن ثم يمكن استخدام «البلوك تشين» بطريقة أسهل لتسهيل الإبداع والتطور الثقافي.

وقال كيفين أوليري إن العملات المشفرة لم تحظ باستخدام أو استثمار كبير، ولذلك لابد من وضع التشريعات والتنظيمات التي تضمن تحقيق الأمان المالي لمستخدمي هذا النوع من العملات، مؤكداً أن هذه التشريعات ستشجع على التعامل بشكل كبير بالعملات المشفرة.

وحول أبرز التحديات بالنسبة لـ «البلوك تشين»، أن معظم الناس لا يعرفون تحليل عالم التقنية، على الرغم من أن جهات إنفاذ القانون على علم دقيق بها.

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