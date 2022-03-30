الامارات | إطلاق استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، تم إطلاق «استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031»، التي تضع أسساً واضحة للنمو المستقبلي للإمارة بما يحولها إلى «عاصمة للاقتصاد الأزرق»، ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية، مع تنمية ثرواتها الطبيعية والثقافية والبشرية، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، المقامة بمقر «إكسبو 2020 دبي».

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا أن استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031 تنسجم مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد.

وأضاف سموّه «تضع دولة الإمارات المواطن في قلب اهتماماتها بوصفه الهدف الأساسي للخطط والسياسات التنموية والأداة الأهم لتنفيذها.. وتحرص الخطط والاستراتيجيات كافة على توفير مختلف سبل الدعم والفرص الكفيلة بتحقيق الحياة الكريمة لأبناء الإمارات، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المسارات التنموية التي تشهدها الدولة في كل القطاعات».

كما أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا أن استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031 توفر العديد من الفرص للشباب ورواد الأعمال والمستثمرين في قطاعات حيوية واعدة، مشيراً إلى حرص إمارة أم القيوين على توفير الدعم اللازم لنمو الاستثمارات واستدامتها بما يحقق المصلحة المتبادلة لكل الشركاء في المنظومة الاقتصادية.

حضر إطلاق الاستراتيجية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وضيوف الدولة المشاركين في أعمال القمة العالمية للحكومات.

واستعرض الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، خلال جلسة ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2022، حملت عنوان «إطلاق استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام»، محاور الاستراتيجية وأهدافها الأساسية لتحويل أم القيوين إلى نموذج متميّز ومركز للاقتصاد الأزرق المستدام على مستوى المنطقة والعالم بحلول عام 2031.

سعود بن راشد المعلا:

• «الاستراتيجية تنسجم مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد».

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