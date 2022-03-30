الامارات | كلاوس شواب: تعاون الحكومات ضرورة لاستعادة الثقة ومواجهة التحديات

شكرا لقرائتكم خبر عن كلاوس شواب: تعاون الحكومات ضرورة لاستعادة الثقة ومواجهة التحديات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، البروفيسور كلاوس شواب، أن العالم اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى قيادة عالمية تتسم بالفعالية والمرونة والتعاون، لاستعادة الثقة، ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم.

وقال شواب في كلمة بعنوان «دور الحكومات في عالمنا المتغير»، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، إن الأحداث الحالية تؤكد حجم التغيرات الكبيرة التي تنتظرنا في المستقبل، في مجال سلاسل التوريد وملف الطاقة، ما يتطلب تعزيز دور الحكومات وجهودها لمواجهة التحديات، وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.

وأشار إلى أن العالم يمر اليوم، بمنعطف تاريخي مهم، ولا يمكن التنبؤ بحجم التغيرات الهيكلية التي ستحدث في المستقبل، وأن الشعوب تتطلع من الحكومات، في ظل ما نشهده من تداعيات التجاذبات بين القوى العالمية، إلى دول ذات تنافسية عالية، من حيث الكفاءة في الإدارة الحكومية.

وأشار إلى أهمية القمة العالمية للحكومات وريادتها على المستوى الدولي في استشراف المستقبل، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية، وتوفير منصة لتعزيز الشراكات والتعاون الدولي الهادف لصناعة مستقبل أفضل.

وأشاد شواب بدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، مشيراً إلى أن دبي أنشأت مركز الثورة الصناعية الرابعة، لإيمانها بأننا نعيش اليوم في عصر يتسم بالتحولات السريعة للصناعات والمجتمعات والدول، والتي تحفزها التقنية والاتصال والأتمتة.

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