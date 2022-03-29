الامارات | %3.6 زيادة معدلات التحاق الطلبة بفروع الجامعات الدولية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن %3.6 زيادة معدلات التحاق الطلبة بفروع الجامعات الدولية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجَّلت فروع الجامعات الدولية في دبي زيادة في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 3.6% للعام الأكاديمي الجاري، بحسب بيانات إصدار الربيع من التقرير الدوري لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الذي أبرز تعزيز دبي موقعها كوجهة دولية وإقليمية مُفضَّلة للتعليم والتعلُّم في قطاع التعليم الجامعي، باحتضانها 34 فرعاً لجامعات دولية تجتذب أكثر من 29 ألف طالب وطالبة، ينتمون إلى 169 جنسية وثقافة، ويستفيدون من 609 برامج أكاديمية في مختلف التخصصات.

ويتتبع التقرير مستجدات قطاع التعليم الخاص في دبي، وذلك ضمن مبادرة هيئة المعرفة والتنمية البشرية، التي انطلقت العام الدراسي الماضي، وتتضمن إطلاق تقارير فصلية تستهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بكل التحديثات حوله، والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري، وذلك انطلاقاً من العناية الكبيرة التي توليها حكومة دبي لتوفير البيانات بوصفها عماد التخطيط الدقيق للمستقبل، وعملاً بتوجيهات القيادة بالتعامل مع البيانات والمعلومات بالطرق العلمية التي تدعم توجهات التنمية ضمن مختلف القطاعات.

وأظهر التقرير أن 28% من الطلبة الملتحقين بفروع الجامعات الدولية حضروا خصيصاً إلى الإمارة من خارج الدولة من أجل الدراسة.

وقال مدير عام الهيئة، الدكتور عبدالله الكرم، إن دبي تواصل تعزيز مكانتها كوجهة دولية مفضلة للدراسة والحياة، كما أن تحقيق قطاع فروع الجامعات الدولية في دبي لنمو ملحوظ على صعيد زيادة أعداد الطلبة الدارسين، وتنوع البرامج الأكاديمية المتوافرة العام الأكاديمي الحالي، يعكس المرونة العالية التي يحظى بها هذا القطاع المهم، وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف، كما يبرز ثقة الجامعات الدولية في البلدان الأم، والعائلات داخل الدولة وخارجها، بجودة الخيارات التعليمية المتنوعة في دبي.

واستقطب تخصص «تكنولوجيا المعلومات» النسبة الأكبر من الطلبة الملتحقين بفروع الجامعات الدولية بدبي، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بزيادة 5.8% مقارنة بالعام الأكاديمي 2017- 2018، يليها كل من القانون، والعلوم الإنسانية بـ1.53%، فيما شهد تخصص «العلوم الصحية» زيادة في عدد الطلبة الجدد الملتحقين به بنسبة 1.51%.

«المعرفة» أطلقت إصدار الربيع من تقرير «تعليم لكل الفصول». من المصدر

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news