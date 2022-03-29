الامارات | مكتوم بن محمد يلتقي ناصر بن حمد آل خليفة

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد يلتقي ناصر بن حمد آل خليفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مملكة البحرين، وذلك في مبنى القادة، بمقر إكسبو 2020 دبي.

واستعرض اللقاء التقدم المستمر الذي يشهده التعاون الإماراتي البحريني ضمن مختلف المجالات في ضوء العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والتنسيق المستمر حول الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك، لاسيما دعم الشباب وتعزيز فرصهم في ريادة المستقبل من خلال تشجيع الكوادر الوطنية وإتاحة المجال للشباب للمشاركة بفاعلية في دفع مسيرة التنمية المستدامة في البلدين، وكذلك الاهتمام برفع مستوى التبادل المعرفي، وتهيئة الظروف لتحقيق مزيد من التقارب والتفاعل الإيجابي بين الشباب في البلدين الشقيقين.

وهنّأ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة دولة الإمارات على الانطلاقة الناجحة للقمة العالمية للحكومات 2022 حيث تطرق النقاش إلى الأهمية التي تمثلها القمة هذا العام بما تحمله أجندتها من موضوعات حيوية تمس مستقبل شعوب المنطقة والعالم، وما تسعى إليه من وضع أطر جديدة تمكّن الحكومات من تحقيق التقدم المنشود في الارتقاء بفرص الأمم والشعوب حول العالم في الوصول إلى مستقبل خالٍ من التحديات، لاسيما في هذه المرحلة المفصلية التي تتأهب فيها شعوب العالم لبدء مرحلة جديدة من التنمية المستدامة وتسعى فيها الحكومات إلى تسريع وتيرة التطوير بما يرقى إلى مستوى تطلعات شعوبها.

حضر اللقاء وزير دولة لشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي.

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