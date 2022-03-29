الامارات | حاكم الشارقة يفتتح مسجد حي القلعة بمدينة كلبا

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يفتتح مسجد حي القلعة بمدينة كلبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح اليوم ، مسجد حي القلعة بمدينة كلباء.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن المسجد وما يتضمنه من مرافق متعددة من أماكن الصلاة والوضوء للرجال والنساء، وغيرها من المرافق التي يحتاجها مرتادوا المسجد.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على مواصفات المسجد، ومساحته وموقعه المتميز، وما يضمه من مرافق لخدمة المصلين، ويتميز المسجد بموقع استراتيجي على طريق شاطئ كلباء في منطقة حي القلعة بضاحية خور كلباء.

ويتوسط المسجد عدداً من المعالم الرئيسة في المنطقة، مثل ميدان المسجد التراثي، وحصن خور كلباء، مما يجعل موقع مناسباً للكثير من المصلين من المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة ليرتادونه في مختلف الأوقات للعبادة.

ويقع المسجد، الذي بنى على الطراز الإسلامي المزخرف، على مساحة (10,393) قدم مربع، ويبلغ ارتفاع قبته 16.6 متراً، ويتسع مصلى الرجال لعدد 790 مصلٍّ، بينما يسع مصلى النساء عدد 90 سيدة، بالإضافة الى المساحات الخارجية للمصلين وأماكن الوضوء. والرواق الخارجي الذي يتسع لعدد 200 مصلٍ.

كما تتوفر عدد من مواقف المركبات يصل عددها إلى 1000 موقف، ويضم المسجد مكتبة تتوفر بها مختلف الكتب الإسلامية والقرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة لاطلاع المصلين.

واستمع سموه إلى موعظة دينية تناولت العبادات وأهمية الحفاظ عليها، والحرص على بناء المساجد، لما لها من أهمية كبرى في الإسلام للتقرب إلى الله من خلال أداء الصلوات وقراءة القرآن الكريم والتعرف على كافة أمور حياة المسلم عبر الدروس الدينية والمحاضرات التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية.

حضر افتتاح المسجد الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، ورئيس هيئة تنفيذ المبادرات المهندس صلاح بن بطي المهيري ، ورئيس معهد الشارقة للتراث الدكتور عبدالعزيز المسلم، ورئيس دائرة التشريفات والضيافة محمد عبيد الزعابي، ورئيس دائرة الشؤون الإسلامية عبدالله خليفة السبوسي وعدد من المسؤولين وأعيان المنطقة.

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