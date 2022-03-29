الامارات | محمد بن راشد يشهد أعمال القمة العالمية للحكومات 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد أعمال القمة العالمية للحكومات 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعمال القمة العالمية للحكومات 2022 في يومها الأول، والتي تجري في إكسبو 2020 دبي، بحضور 4000 مشارك من 190 دولة.

وحملت القمة منذ بداياتها شعار «استشراف حكومات المستقبل» حيث شهدت فعالياتها على مدار عقد من الزمن مجموعة كبيرة من الأفكار والمبادرات والتجارب الملهمة التي أسهمت في فهم المستقبل على نحو أعمق، وبالتالي تعزيز جاهزية الدول عبر التركيز على تسخير التكنولوجيا للتغلب على التحديات التي تواجه البشرية حالياً ومستقبلاً.

وشهدت القمة منذ انطلاقها مشاركة نخبة من قادة العالم والخبراء والمختصين في مجالات العمل الحكومي كافة، ووضعت نصب عينيها هدفاً أساسياً تمحور حول الإنسان بوصفه الأساس الذي تنطلق منه المسارات التنموية كافة، وتبنّت القمة مجموعة من التوجهات المستقبلية المحورية التي تضمنّت مستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات، والتكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، والصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغيّر المناخي، والتجارة والتعاون الدولي، والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب.

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