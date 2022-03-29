الامارات | «دبي الخيرية» توقع شراكة استراتيجية مع «دبي الإسلامي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الخيرية» توقع شراكة استراتيجية مع «دبي الإسلامي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت جمعية دبي الخيرية، اتفاق تعاون مشترك مع بنك دبي الإسلامي، لتكوين شراكة استراتيجية تتعلق بالعمل الخيري والإنساني.

وقع الاتفاق كل من أمين سر جمعية دبي الخيرية، خالد العلماء، ورئيس وحدة خدمات الدعم المجتمعية لدى بنك دبي الإسلامي، نواف الريسي، بحضور كل من المدير التنفيذي للجمعية، أحمد السويدي، ومنسق شؤون مجلس إدارة الجمعية، عبد العظيم محمد، وعضو مجلس الإدارة، عادل مطر، ومحمود سحلبجي من العقود والشراكات في جمعية دبي الخيرية.

ويهدف الاتفاق إلى إقامة علاقة تعاون بين الطرفين، وتعزيزها من خلال تطوير وابتكار أساليب وطرق للعمل المجتمعي، من شأنها تعظيم الأثر والدور المجتمعي للطرفين.

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