الامارات | بلدية الشارقة تعيد إصدار تصاريح عرض الأطعمة أمام المطاعم خلال شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تعيد إصدار تصاريح عرض الأطعمة أمام المطاعم خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن السماح للمطاعم والكافتيريات بعرض الأطعمة على الطاولات أمام المحال خلال شهر رمضان المبارك وعودة إصدار التصاريح اللازمة لهذا الغرض وفقاً للشروط والضوابط الصحية والإجراءات الوقائية مؤكدة انتهاء استعداداتها لاستقبال الشهر الفضيل من خلال حملات وجولات تفتيشية على كافة المنشآت الغذائية نظراً للاقبال الكبير عليها.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية وضعت الخطط اللازمة لاستقبال الشهر الفضيل واستعدت بكافة إداراتها المعنية وفرق عملها لمتابعة منشآت تحضير وتقديم الأطعمة وتخصيص فرق تفتيش تعمل خلال أوقات عمل المنشآت الغذائية لمتابعة التزامها بالضوابط الصحية والشروط المنظمة لسير العمل مع التزامها بالإجراءات الاحترازية ..مشيراً إلى أن البلدية سمحت للمطاعم والكافتيريات بعرض الأطعمة خارجاً بعد إستخراج التصاريح اللازمة من إدارة الرقابة والسلامة الصحية كما بدأت الإدارة بتلقي طلبات المنشآت الغذائية الراغبة في إصدار تصاريح بيع الأطعمة للجاليات غير المسلمة خلال نهار شهر رمضان حيث يسمح لهذه المنشآت بمزاولة النشاط لهذا الغرض وفق التصاريح اللازمة والضوابط المعتمدة من قبل البلدية.

وأوضح الطنيجي أن البلدية خصصت 50 مفتشاً للتفتيش على المنشآت الغذائية والقيام بدور البلدية الرقابي والتوعوي للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين باعتبار الصحة العامة على رأس أولويات العمل البلدي ..مشيراً إلى أن البلدية بدأت منذ شهر بتنفيذ الجولات والحملات التفتيشية الخاصة بشهر رمضان لتوعية المنشآت الغذائية كما وضعت الخطط اللازمة لتنفيذ حملات مختلفة تشمل المطابخ الشعبية والمطاعم ومحال بيع الحلويات ومحال بيع المواد الغذائية بالتجزئة وغيرها من المنشآت الغذائية والتركيز على توعية العاملين بالممارسات الصحية الجيدة المطلوبة في تعاملهم مع الأطعمة وأهميتها في الحفاظ على سلامتهم وسلامة المستهلكين فهذه الحملات مُستمرة في رمضان وفي كل وقت لضمان تقديم غذاء سليم آمن للمستهلكين.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي أن البلدية لم تغفل دورها المهم خلال الشهر المبارك في الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة بما يتناسب مع روحانية وأجواء هذا الشهر حيث ستكثف فرق التفتيش البلدي من جهودها لرصد أية ظواهر سلبية أو مشوّهات للمظهر العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بهدف توفير بيئة مثالية وأجواء تسودها الألفة والمودة والفرحة في الإمارة كما ستقيم البلدية خيمتين رمضانيتين بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية لإفطار العمّال الصائمين على مدار شهر رمضان وذلك بمقر سكن عمال البلدية في المناطق الصناعية المختلفة.

وأشار مدير عام البلدية إلى أن المواقف العامة ستخضع للرسوم من الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل و ستكون مجانية خلال فترة صلاة التراويح و التي تشمل المواقف المحيطة بالمساجد فَقطّ.

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