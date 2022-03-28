الامارات | 5 ملايين مستخدم في الإمارات..«ليكند ان» تكشف أبرز مهارات وظائف المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين مستخدم في الإمارات..«ليكند ان» تكشف أبرز مهارات وظائف المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس شركة «ليكند ان» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،رجائي الخادم، أن عدد منتسبي الموقع الإلكتروني في الإمارات وصل إلى 5 ملايين مستخدم، منذ انطلاق الشركة في الإمارات قبل 10 أعوام.

وقال: «تتمثل مشاركتنا في قمة»إنفستوبيا«، في عبر إطلاق تقرير الخريطة الاقتصادية الرقمية لدولة الإمارات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، بهدف التحدث عن مستقبل الوظائف وتغير عالم العمل وتحديد الأوضاع الراهنة للأعمال واستشراف الفرص المتاحة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى بحث أهمية المهارات المطلوبة للموظفين خاصة التي تتناسب مع مهارات المستقبل.

وأضاف:"هناك مجموعة من المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل أهمها المهارات المتقدمة من مثل توظيف التكنولوجيا، والروبوت، وعلوم البيانات، إضافة إلى المهارات التي نصفها بـ «المهارات الخضراء» المرتبطة بالبيئة والمناخ، حيث من المهم العمل على بناء خطط بعيدة المدى لأجل التحضر للمستقبل والحصول على الفرص الاقتصادية المستقبلية التي تتناسب مع واقع الوظائف المتغير".

وأشار إلى أن الشركة تعمل على إصدار التقارير النوعية بالتعاون مع الجهات الحكومية في الدولة، بما يستهدف تقديم المعلومات والبيانات الإحصائية التي تسهم في اتخاذ القرارات المرتبطة بسوق العمل ومتغيراته.

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