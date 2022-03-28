الامارات | محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 659 نزيلاً في دبي بمناسبة حلول شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 659 نزيلاً في دبي بمناسبة حلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 659 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في إمارة دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، أن الأمر الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يأتي في إطار حرص سموه في المناسبات الدينية والوطنية على منح مجموعة ممن ابتعدوا عن الطريق القويم الفرصة للعدول والتوبة عما اقترفوه من أفعال أودت بهم إلى هذا المصير، وإعطائهم فرصة جديدة في الحياة وللانخراط مجدداً في محيطهم الاجتماعي كأشخاص نافعين لأنفسهم ومن حولهم، فضلاً عن حرص سموه على إدخال البهجة والسرور على قلوب أُسَرِهم وذويهم في مثل هذه المناسبة العطرة المتمثلة في اقتراب حلول شهر رمضان المبارك الذي تتجلى فيه قيم التسامح والتراحم، والحث على الالتزام بالخلق القويم وهو من أهم ما يميز المسلم الحق الملتزم بتعاليم الدين الحنيف.

وأكد النائب العام لإمارة دبي أن النيابة العامة باشرت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ أمر العفو وإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة لتمكين المشمولين بالعفو من الانضمام إلى ذويهم في أقرب وقت ممكن.

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