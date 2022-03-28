الامارات | الحبسي يبتكر جهاز "حارس المنزل" للكشف المبكر عن الحرائق

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبسي يبتكر جهاز "حارس المنزل" للكشف المبكر عن الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن الخريج من قسم هندسة وعلوم الحاسوب في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة المهندس الاماراتي، حمد الحبسي من تطوير نظام يمكنه استشعار الظروف المؤدية للحريق وإصدار تنبيه للمستخدم قبل الاندلاع الفعلي للحريق ليساهم في حفظ الأرواح وحماية الممتلكات وقد أطلق على هذا النظام اسم "ذا هاوس جارديان" أو "حارس المنزل" ويقوم الابتكار بالكشف المبكر عن الظروف التي قد تؤدي إلى حدوث الحرائق خلال إصدار تنبيه قبل اندلاع الحريق بدقائق قليلة، يمكن الشخص من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الخطر وحماية الأنفس من أي ضرر أو خسارة.

ويَستخدم النظام تقنية إنترنت الأشياء لجمع البيانات من خلال المستشعرات الموزعة في المكان ويحللها بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ثم يُصدر تنبيهاً للمستخدم من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، ويمكنه إرسال تنبيه إلى الجهات المختصة للتدخل في حالات الطوارئ.

وأوضح الحبسي أن مشروعه حصل على إعجاب العديد من مؤسسات في الدولة، وفازت بمنحة تمويل من اكسبو 2020، ما دفعه بالتعاون مع فريق مركز تعليم وابتكار الشبكات والاتصال والمعلومات في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة إلى تنفيذ الفكرة على أرض الواقع.

وأضاف أنه قدم مشروعه في قمة إكسبو لايف لمبتكري المستقبل، والتي عقدت في جناح مبدعون في الخير بالتزامن مع أنشطة إكسبو 2020، ومثل الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في القمة مدير مركز تعليم وابتكار الشبكات والاتصال والمعلومات وأستاذ مشارك في هندسة الاتصالات والإلكترونيات الدكتور معن تكروري، والمهندس الباحث شادي عبد الرحمن، المهندس المبتكر حمد الحبسي.

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