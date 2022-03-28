الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تاكسي

لاحظ قراء عدم توافر مركبات أجرة أمام مواقع مهمة مثل المستشفيات في الكثير من الأوقات. وقالوا إن المركبات غير متوافرة سواء من خلال الاتصال أو التطبيق الذكي لشركة كريم.

إنترنت

اقترح متعاملون مع الشركات المزودة لخدمات الإنترنت في الدولة، تطوير باقات منزلية منخفضة الكلفة، بينها تقديم خدمة الإنترنت فقط من دون اشتراك إلزامي في القنوات التلفزيونية أو خطوط الهاتف الأرضي، بما يقلل من قيمة الفاتورة الشهرية التي يدفعونها.

معلمون

نوّه ذوو طلبة بجهود بعض المعلمين خلال الفترة التي سبقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني، إذ حرصوا على تزويد أبنائهم بنماذج من اختبارات السنوات السابقة، وملخصات متميزة للمواد الدراسية، ما ساعدهم في التحصيل الجيد وأداء الاختبارات بصورة أفضل.

سفر

اشتكى مسافرون ارتفاع أسعار تذاكر السفر لدى شركات الطيران الاقتصادي، خلال إجازة الصيف المقبل، مشيرين إلى أن أسعارها تقارب الطيران العادي، على الرغم من غياب كثير من الخدمات على متن رحلاتها.

رسوم

دعا سائقون إلى مراجعة رسوم تخطيط الحوادث المرورية البسيطة التي تصل إلى 500 درهم، التي يتحملها المتسبب، مشيرين إلى أن شركات التأمين تفرض أيضاً رسوم تحمُّل تصل إلى 250 درهماً، الأمر الذي يزيد الأعباء المالية عليهم، علماً أن غالبية الحوادث تكون غير متعمدة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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