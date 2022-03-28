الامارات | %79.4 من سكان دبي في سن العمل

شكرا لقرائتكم خبر عن %79.4 من سكان دبي في سن العمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الصحة في دبي أن 79.4% من سكان الإمارة في سن العمل (بين 20 و59 عاماً)، فيما ارتفع عدد سكان الإمارة بنسبة 1.64%. كما أن غالبية أفراد مجتمع الإمارة من الشباب، وتزداد فيه نسبة الذكور على الإناث في غالبية الفئات العمرية.

وحسب تقرير إحصائي صادر عن الهيئة، أخيراً، فقد بلغ عدد سكان إمارة دبي في عام 2020، ثلاثة ملايين و411 ألفاً و200 نسمة، بزيادة بلغت 55 ألفاً و300 نسمة على عام 2019 (ما يعادل 1.64%)، وبمعدل نمو بلغ 16.2% لكل 1000 من السكان.

وحسب التقرير، بلغت نسبة الذكور في المجتمع 69%، مقابل 31% للإناث، وبلغت نسبة الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن الـ14 عاماً 14.8%.

وراوحت أعمار 58.5% من سكان دبي ما بين 25 و44 سنة، نتيجة زيادة عدد السكان في هذه الفئة العمرية، وبانخفاض طفيف مقارنة بعام 2019. كما بلغت نسبة السكان في الفئات العمرية التي تتجاوز الـ60 عاماً 2.4% من السكان، ما يشير إلى أن مجتمع الإمارة فتيّ وينمو باستمرار، وتزداد فيه أعداد الذكور على الإناث في الفئات العمرية كافة.

كما يتميز بأن السكان في سن العمل من 20-59 عاماً، تصل نسبتهم إلى 79.42%.

وأظهر التقرير أن إجمالي عدد المواليد في دبي بلغ 31 ألفاً و761 مولوداً، بمعدل مواليد بلغ 10.3%، لكل 1000 من السكان، وبزيادة بلغت 0.6%، مقارنة بمعدل المواليد البالغ 9.3 لكل 1000 من السكان في عام 2019، وحدوث انخفاض في معدل المواليد في عام 2020، مقارنة بعام 2019، بمعدل 0.4% لكل 100 ألف من السكان.

وبلغت نسبة المواطنين من المواليد 21%، مقابل 79% من غير المواطنين، وتبين أن 83% من الولادات أجريت في مستشفيات القطاع الخاص، مقابل 17% في مستشفيات القطاع الحكومي، ما يشير إلى انخفاض حصة مواليد مستشفيات القطاع الحكومي بنسبة 3%. وتابع أن نسبة الولادات القيصرية كانت 14% من إجمالي الولادات في مستشفيات الهيئة، مقابل 86% في مستشفيات القطاع الخاص.

وبلغ عدد الوفيات خلال عام 2020 ما مجموعه و3480 حالة، بمعدل وفاة بلغ 1.02 حالة وفاة لكل 1000 من السكان، مقارنة بمعدل وفيات بلغ 0.83% سنة 2019، منهم 144 حالة وفاة بين الأطفال في عمر أقل من خمس سنوات، بنسبة 4%، مقابل 1341 حالة بنسبة 39.5% من الوفيات من الفئة العمرية أكثر من 60 عاماً، منهم 995 من غير المواطنين، بنسبة بلغت 28.6% من وفيات هذه الفئة.

وبدراسة الوفيات حسب الجنسية، فقد وجد أن 85% كانوا من غير المواطنين، مقارنة بـ15% من المواطنين. كما شكلت نسبة الوفيات من الذكور 76.6%، مقابل 23.4% من الإناث.

• %69 نسبة الذكور في مجتمع دبي، مقابل31% للإناث.



• %14.8 نسبة الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن الـ14 عاماً.



• 3 ملايين و411 ألفاً و200 نسمة عدد سكان إمارة دبي في عام 2020.

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