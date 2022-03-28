الامارات | 725 طالباً يستفيدون من برنامج «حماية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 725 طالباً يستفيدون من برنامج «حماية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة دبي بأن فعاليات ملتقى الربيع الطلابي 2022 تنطلق اليوم، تحت شعار «ربيعنا مهارة وقيادة»، والذي ينظمه مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وتستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة 725 طالباً وطالبة عبر النظامين الحضوري والإلكتروني، بهدف شغل وقت فراغ الطلاب خلال العطلة ببرامج مفيدة. ووفقاً للبرنامج، سيلتحق الطلبة بأربعة مراكز تدريب حسب التوزيع الجغرافي لمدينة دبي، وهي مدارس القيم للتعليم الثانوية (للبنات) والصفا الثانوية (للبنين) للقاطنين بمنطقة بر دبي، والمعارف للتعليم الثانوي (بنين) وأحمد بن راشد للتعليم الأساسي (بنات) للقاطنين بمنطقة ديرة.

ويتضمن البرنامج العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة، أبرزها برنامج التدريب الرياضي اليومي، إضافة إلى محاضرات توعية مختلفة، كما تتخلله زيارات مختلفة للعديد من معالم دبي، أبرزها زيارات لـ«إكسبو دبي 2020»، وأخرى لمتحف شرطة دبي، ومركز الابتكار في شرطة دبي، ونادي ضباط الشرطة، وإدارة التفتيش الأمني K9، لمشاهدة عروض الكلاب البوليسية.

ويهدف برنامج الربيع الطلابي إلى شغل وقت فراغ الطلاب خلال العطلة الحالية ببرامج مفيدة ومتنوعة تقيهم مخاطر وقت الفراغ، والذي كثيراً ما يكون سبباً لانحراف الطلاب، وتغذية عقول الطلاب ببرامج معرفية تُشكل سداً لكل ما شأنه أن يزعزع الاستقرار النفسي والاجتماعي للطالب ولأسرته، ويؤثر في مستقبله الدراسي، كما سيمنح الطلبة فرصة لتكوين صداقات إيجابية مثمرة.

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