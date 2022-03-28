الامارات | استبيان لذوي الطلبة بشأن الدوام الدراسي في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن استبيان لذوي الطلبة بشأن الدوام الدراسي في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت مدارس خاصة بالإمارات الشمالية إجراء استبيان لأخذ رأي ذوي الطلبة بشأن مواعيد الدوام المدرسي خلال رمضان المقبل، حيث أرسلت الاستبيان لجميع ذوي الطلبة في مختلف المراحل الدراسية عبر هواتفهم المحمولة لتحديد التوقيت المناسب للدوام الدراسي، وطلبت منهم اختيار التوقيت قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وحدت الإدارات المدرسية ثلاثة خيارات للدوام الدراسي في رمضان، حيث يبدأ الخيار الأول من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 1.30 ظهراً، والخيار الثاني من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 1:40 ظهراً، والخيار الثالث من الساعة 9:15 صباحاً وحتى الساعة 2.30 ظهراً، فيما أبقت المدارس الدوام الدراسي ثابتاً يوم الجمعة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهراً دون تغيير.

وقال مسؤولون في مدارس خاصة لـ«الإمارات اليوم»، فضلوا عدم نشر أسمائهم، إن الخيارات الثلاثة للدوام الدراسي في شهر رمضان تأتي لإعطاء الطلبة وذويهم الفرصة الكافية لتحديد الزمن المناسب للدوام الدراسي في رمضان بما يتناسب مع دوامهم الوظيفي وحالتهم الاجتماعية خصوصاً أن معظم الأسر تسهر في شهر رمضان ساعات طويلة. وأضافوا أنه سيتم اعتماد التوقيت الذي حصل على أكبر نسبة من الاختيار بما يتجاوز 50% من مجموع اختيارات ذوي الطلبة، على أن يتم إرسال التوقيت المناسب للدوام الدراسي في شهر رمضان المقبل لذوي الطلبة بداية من الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن المواعيد الدراسية الجديدة لشهر رمضان دفعت المدارس إلى خصم 10 دقائق من زمن الحصص الدراسية وتخفيض موعد الاستراحة من 15 دقيقة إلى 10 دقائق، إضافة إلى إلغاء الفاصل الزمني بين الحصص الدراسية من أجل إتمام اليوم الدراسي دون تأخير على الطلبة الصائمين ولتوفير الوقت والجهد على ذويهم خلال فترة توصيلهم من المدارس إلى المنازل.

وأوضحوا أنه تم مراعاة الطلبة الصائمين وذويهم في وضع جدول الدوام الدراسي خلال شهر رمضان، وأن الإدارات المدرسية ستعتمد التوقيت الذي يختاره ذوو الطلبة، مشيرين إلى أن المدارس تلقت العديد من الأسئلة من ذوي الطلبة بشأن مواعيد الدوام الدراسي في رمضان وأن البعض طلب من المدرسة تفعيل الدوام الدراسي من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً، وآخرين طلبوا أن يكون الدوام الدراسي مبكراً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 1:30 ظهراً.

وأضافوا أن المدارس رأت من الأفضل إجراء استبيان لذوي الطلبة لاختيار التوقيت المناسب للدوام الدراسي وأخذ آرائهم بشأنه، على أن تختار المدارس نفسها التوقيت من عندها وترسله بشكل رسمي لجميع ذوي الطلبة، مراعاة لظروف الطلبة وذويهم خلال شهر رمضان.

وذكروا أن الاستبيان سيكون من خلال رابط الكتروني تم إرساله لذوي الطلبة عبر الهواتف المحمولة، يتضمن الخيارات المناسبة للدوام الدراسي، حيث يحق لذوي الطلبة المشاركة مرة واحدة في الاستبيان واختيار التوقيت الذي يناسبهم، لافتين إلى أن عملية دخول وخروج الطلبة خلال رمضان المقبل ستكون سلسة دون أي تأخير لتفادي انتظار ذويهم فترات طويلة تحت أشعة الشمس، خصوصاً أن الإجراءات تتطلب من ذوي الطلبة استلام أبنائهم دون الصف الخامس باليد من أمام كل قسم دراسي.

• تم مراعاة الطلبة الصائمين وذويهم في وضع جدول الدوام الدراسي خلال رمضان.

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