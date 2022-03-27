الامارات | طقس معتدل الحرارة خلال الأيام المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس معتدل الحرارة خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقساً معتدل الحرارة وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحياناً على بعض المناطق نهاراً .

وأشار المركز - في تقرير حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الإثنين إلى الجمعة - إلى أن طقس الاثنين سيكون معتدل الحرارة وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحياناً على بعض المناطق نهاراً، والرياح : شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س، فيما يكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس "الثلاثاء" سيكون رطبا صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية ويستمر معتدل الحرارة وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحياناً على بعض المناطق نهاراً، والرياح : شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان .

ويظل طقس "الأربعاء" رطبا صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية يصبح صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق نهاراً، والرياح : شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس "الخميس" فسيشهد تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق نهاراً، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح : شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم "الجمعة" طقسا رطبا صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية يصبح صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق نهاراً، والرياح : شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية على المناطق الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر في العمق، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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