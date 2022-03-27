الامارات | شرطة أبوظبي تستعرض جهودها في الاهتمام بنزلاء المؤسسات العقابية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تستعرض جهودها في الاهتمام بنزلاء المؤسسات العقابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت شرطة أبوظبي في الحلقة الثانية عشرة من برنامج "بلادنا أمانة "عبر أثير إذاعة أبوظبي FM "جهود المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي في تطوير قدرات ومهارات النزلاء وتطرقت للعديد من المبادرات المنفذة والتي تراعي حقوق النزلاء وتوفر لهم التأهيل والتدريب وتهيئتهم بعد الإفراج للعودة إلى المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين .

وأوضح الرائد محمد مبارك التميمي مدير فرع الأنشطة المهنية بإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي أن شرطة أبوظبي وضعت احترام حقوق الإنسان ضمن أولوياتها في التعامل مع النزلاء ووفرت العديد من البرامج التأهيلية والتدريبية والتي شملت نحو 1527 نزيلا خلال العام 2021 منهم 105 التحقوا ببرنامج سوق العمل التابع لكليات التقنية العليا لافتاً إلى أن برامج التأهيل تشمل : الجوانب التعليمية والثقافية والرياضية، والتدريب المهني وتسويق المنتجات والرعاية اللاحقة، ويتم منح النزلاء الملتحقين ببرنامج التأهيل لسوق العمل شهادة مهنية وشهادة حسن سيرة وسلوك ومتابعة فرصة للتوظيف بعد الإفراج .

وذكر أنه يجري حاليا إدخال جميع المراحل الدراسية للبرنامج التعليمي( حضوري أو عن بعد) ،كما توجد برامج ثقافية من خلال المكتبة وتحفيظ القرآن الكريم والمحاضرات الدينية بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لافتا إلى أن النزلاء يشاركون في الورش بصناعة منتجات حرفية ويدوية وبيع المنتجات ومن حق كل نزيل أجر ثابت ومحدد مقابل قيامه بالعمل سواء تم بيعها أو لم يتم بيعها والورش حرفية، وأهمها مصنع أرقام لوحات السيارات والنجارة والحدادة والحياكة "الخياطة" والصبغ.

ولفت إلى انه وبالنسبة للرعاية اللاحقة يتم تهيئة النزيل قبل الإفراج عنه وتعريفه بنبذة عن البرامج المتوفرة والفرص التي يحصل عليها كما يتم الاهتمام بالتأهيل النفسي للنزيل من خلال إجراء دراسة حالة اجتماعية للنزلاء ككل أثناء الدخول للمؤسسات .

وأشار الرائد محمد عبدالله ثاني مدير فرع التعليم والثقافة بإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي إلى أهم المبادرات والخدمات التي تم إطلاقها من بينها الخدمة الذاتية للنزلاء (مشروع معين) وتتاح للنزيل من خلاله فرصة التواصل مع الإدارة وإرسال الطلبات وتلقي الرد إلكترونيا وتم توفير أجهزة في جميع العنابر لتقديم كافة الطلبات بما فيها الموجهة للمحاكم والنيابات ، ويتم تنفيذ مبادرة (التقاضي عن بعد) ومشروع (نافذتي) لزيارة النزلاء عن بعد من خلال إحدى مراكز الشرطة في أبوظبي، وبرنامج سوق العمل التعليمي للنزلاء بالتعاون مع كليات التقنية العليا ومدته عامين ، وبرنامج الردة بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع والبرنامج التعليمي الجامعي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كما يتوفر صندوق مختص بالتعاون مع المؤسسات الخيرية ليتم الإفراج عن النزلاء المعسرين المنتهية محكومياتهم وتعذر عليهم السداد ، وتنفيذ مبادرة أسرة النزيل لمساعدتها مالياً بالتعاون مع المؤسسات الخيرية.

وأشار إلى أن خدمة (أمانتي ) تختص بإيداع المبالغ المالية للنزلاء بالمؤسسات العقابية والإصلاحية عن طريق بنك أبوظبي الأول، وكل النزلاء لديهم أرقام "الأمانات" التي تساعد أسرهم وأقاربهم على إيداع المبالغ المالية لهم .

وأوضح سالم سلطان السويدي مدير فرع الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي أنه تم تنفيذ برامج تأهيلية للنزلاء والأحداث في مجالات الإسعافات الأولية ودرء المخاطر عن المصابين ومحاضرات توعوية حول تشجيع الأعمال التطوعية وتمويل برامج لتأهيل النزلاء بالتعاون مع جامعة الإمارات منذ أربعة شهور بهدف تقديم التدريب والتأهيل والتوعية الملائمة للنزلاء .

وذكر أنه يجري حاليا إعداد دراسة لتشغيل احدث الصالات التدريبية بالتنسيق مع المؤسسات العقابية وتم توفير 7000 حقيبة صحية للنزلاء والنزيلات في إمارة أبوظبي ودفع المبالغ المالية للنزلاء المحكومين وتذاكر سفر عودة النزلاء ولم الشمل بأسرهم وتوفير أجهزة كمبيوتر وماكينات حياكة "للنزيلات " وغيرها من المبادرات .

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