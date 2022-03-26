الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بنغلاديش بذكرى استقلال بلاده

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بنغلاديش بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية ، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس محمد عبدالحميد.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى شيخة حسينة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية.

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