الامارات | "الأرصاد": انخفاض جديد في "الحرارة" اليوم وغداً.. وسرعة الرياح تقارب "60 كم/س"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": انخفاض جديد في "الحرارة" اليوم وغداً.. وسرعة الرياح تقارب "60 كم/س" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار تعرّض الدولة خلال الفترة الحالية إلى أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، متوقعاً أن يكون الطقس اليوم، مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، مع حدوث انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الأحد المقبل على بعض المناطق الداخلية، فيما تصبح الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة غرباً، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.



وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيظل مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة، ليصبح رطب ليلاً جتى صباح الاثنين المقبل على بعض المناطق الداخلية الشرقية، منوهاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 35 كم/س، تصل إلى 60 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج بضطرب أحياناً ليلاً في بحر عمان.

وأوضح أن طقس الاثنين المقبل سيصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، ورطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً، يصبح خفيف الموج ليلاً في بحر عمان.



وتوقّع المركز أن يكون طقس الثلاثاء المقبل، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الأربعاء، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة نهاراً، خاصة على البحر، تصبح معتدلة إلى خفيفة السرعة ليلاً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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