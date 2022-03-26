الامارات | وفاة طفل سقط في بئر في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل سقط في بئر في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعد سقوطه في بئر بمنطقة الظاهر في العين .

وقالت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عبر حسابها في "انستغرام" أن فرق الهيئة تعاملت مساء أمس الجمعة مع حادث سقوط طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في بئر بعمق 72 متراً عن سطح الأرض بمنطقة الظاهر في العين مما أدى الى وفاته.

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات وتحركت على الفور الفرق المختصة وباشرت مهامها بالموقع.

ودعت الهيئة الجمهور إلى التأكد من ردم اية آبار أو حفر في محيط المنازل أو المناطق القريبة منها حرصا ووقاية للأطفال وللحفاظ على سلامتهم وعدم تعريضهم للخطر.

كما ناشدت الهيئة أفراد المجتمع بعدم تداول أي معلومات غير صحيحة أو نشر صور ومعلومات تمس خصوصية أهل الفقيد

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