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الامارات | محمد بن راشد : فخورين بشبابنا وشاباتنا الذين تميزوا وطنياً وعالمياً

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موقع الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة الاميري لاختيارها من قبل مجلة تايم العالمية ضمن اهم 100 شخصية مؤثرة في عام 2022

 وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»:: ابنة الإمارات.. وابنتي.. سارة الأميري.. ضمن أهم 100 شخصية مؤثرة في عام 2022 حسب مجلة تايم العالمية … فخورين بشبابنا وشاباتنا الذي تميزوا وطنياً وعالمياً..

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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