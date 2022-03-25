الامارات | «الطوارئ والأزمات» تُحدث إجراءات المخالطين لمصابي كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ والأزمات» تُحدث إجراءات المخالطين لمصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجمعة، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الصحي عن تحديث إجراءات المخالطين لمصابين بفيروس كورونا المستجد.

ويقضي التحديث بإجراء فحص «PCR» في اليومين الأول والسابع أو عند ظهور الأعراض للمخالطين على أن يتم تفعيل هذا التحديث إعتباراً من اليوم ( الجمعة) الموافق 25 مارس.2022

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