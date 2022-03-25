الامارات | الأول من أبريل آخر موعد لتسجيل الطلبة في المدارس الحكومية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأول من أبريل آخر موعد لتسجيل الطلبة في المدارس الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية لجميع المراحل الدراسية، أو لنقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية أو من خارج الدولة للطلبة للمواطنين ومن في حكمهم للعام الدراسي 2023/2022، مستمر حتى الأول من أبريل المقبل.

وأوضحت أنه بإمكان أولياء أمور الطلبة التسجيل عبر خدماتنا الإلكترونية على موقع المؤسسة www.ese.gov.ae.

وحددت المؤسسة شرط استيفاء السن لقبول تسجيل الطلبة للصفوف أولى وثانية رياض أطفال والصف الأول، حيث اشترطت لقبول الطلبة في مرحلة رياض الأطفال الأولى، كل من أكمل الرابعة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه.

واشترطت لقبول الطلبة في رياض الأطفال الثانية، كل من أكمل الخامسة من عمره في 31 من أغسطس من العام الذي يقبل فيه، وكذلك يُشرط لقبول الطلبة في الصف الأول كل من أتم السادسة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه، ولم يتجاوز عمره ثماني سنوات.

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