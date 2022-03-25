الامارات | محمد بن راشد يشهد انطلاق النسخة الثانية من «تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد انطلاق النسخة الثانية من «تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الجمعة، انطلاق النسخة الثانية من «تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي» في إكسبو 2020 دبي.

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر»: «محمد بن راشد يشهد انطلاق النسخة الثانية من»تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي«لتطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الغذاء في #الإمارات، جاء ذلك خلال فعالية شهدها سموه في إكسبو 2020 #دبي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news