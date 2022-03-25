الامارات | "نافس" يؤهل الخريجين للعمل في "الخاص" بـ"مذكرتي تفاهم" جديدتين

شكرا لقرائتكم خبر عن "نافس" يؤهل الخريجين للعمل في "الخاص" بـ"مذكرتي تفاهم" جديدتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، صباح اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة بهدف رفع كفاءة الخريجين الإماراتيين الجدد وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص.

ووفقاً المذكرة سيتعاون الطرفان في استكشاف الموهوبين وأصحاب المهارات من الطلبة الإماراتيين، وإتاحة المجال أمام الخريجين الجدد للتعرف على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لهم واختيار الوظيفة التي تتناسب مع إمكاناتهم وطاقاتهم.

تأتي هذه المذكرة بعد أيام قليلة من توقيع المجلس مذكرة تفاهم أخري مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني لتعزيز مشاركة الإماراتيين في القطاع الخاص، والتي ركزت على الأهداف المشتركة للطرفين، وفي مقدمتها دعم الكوادر البشرية الإماراتية وتزويدها بالتدريب اللازم لتطوير الكفاءات المهنية والتقنية، بما يسهم في تمكين الإماراتيين من العمل في وظائف مجزية توفر لهم فرص التعلم والتطوير.

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