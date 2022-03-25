الامارات | تثقيف سائقي الـ «ديليفري» في العين بقواعد السلامة المرورية

شكرا لقرائتكم خبر عن تثقيف سائقي الـ «ديليفري» في العين بقواعد السلامة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذت شرطة أبوظبي حملة توعية وتثقيف لسائقي الدراجات النارية في شركات توصيل الطلبات الـ«ديليفري»، في مدينة العين، حول قواعد السلامة المرورية، وتفادي الحوادث المرورية ومسبباتها، والآثار والخسائر الناجمة عنها، وتعزيز السلامة لهذه الفئة من مستخدمي الطريق، وذلك بعد نجاح التوعية في أبوظبي وتحقيق أهدافها.

وأفاد مدير إدارة مرور العين بالإنابة بمديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية، العقيد مطر عبدالله المهيري، بأن التوعية تضمنت ورشاً ومحاضرات توعية تثقيفية، قدمها فريق التوعية، بالتعاون مع شركات التوصيل (طلبات) حول أساسيات السلامة المرورية، والتعريف باللوائح والقوانين المرورية التي يجب اتباعها على الطريق، واشتراطات قيادة الدراجة النارية، وتجنّب الحوادث.

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