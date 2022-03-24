الامارات | مخالفة 21 أباً لإهمالهم أطفالهم خلال 3 شهور

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 21 أباً لإهمالهم أطفالهم خلال 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «خط النجدة» التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة، عن تسجيل زيادة ملحوظة خلال الثلاثة أشهر الماضية في البلاغات الواردة لأطفال تعرضوا لحوادث بالمنزل، بسبب غياب الرقابة الوالدية، حيث تمت مخالفة 21 ولي أمر نتيجة إهمال أطفالهم.

وقالت مدير مركز حماية الطفل والأسرة، أمينة الرفاعي، إن معظم البلاغات تتعلق بتناول أقراص أدوية وفيتامينات أو منظفات أو مواد كيميائية عن طريق الخطأ، لأطفال تراوح أعمارهم ما بين ستة أشهر وأربع سنوات، حيث تم إسعاف الأطفال، ونقلهم إلى مستشفى القاسمي، واستقرت حالاتهم الصحية بعد تلقي العلاج.

وأكدت اتخاذ إجراءات بعد تلقي البلاغ على الرقم 800700، تتضمن معاينة الطفل والتأكد من سلامته والتنسيق مع مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بإمارة الشارقة لتلقي العلاج المناسب، وبعد التحقق من أخصائيي الحماية، وإثبات وجود الإهمال، يخالف الأهل بتحرير محضر ضبط ومخالفة، وتعهد بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لهم.

وأضافت أن المركز قدم جلسات توجيه وإرشاد للأهل، تتعلق بضرورة إبعاد مصادر الأذى عن متناول الأطفال، وتخصيص خزانات مغلقة وبعيدة عن متناول الأطفال، لوضع الأدوية والمواد الخطرة بها، لضمان سلامتهم، وتعريفهم بقانون حماية الطفل، المعروف باسم قانون «وديمة».

ودعت الرفاعي أولياء الأمور إلى أخذ الحيطة والحذر والرقابة الوالدية على الأطفال خلال وجودهم بالمنزل أو خروجهم، خصوصاً أننا مقبلون على موسم العطلات الرسمية والصيف، الذي تتزايد خلاله الحوادث.

من جهتها، أشارت رئيس قسم سعادة المتعاملين في إدارة الاتصال الحكومي، سكينة حسن هاشم، إلى إن الدائرة استقبلت 8399 مكالمة خلال الربيع الأخير من العام الماضي، بمعدل 200 مكالمة يومياً. وتابعت أن «عملنا الأساسي هو تقديم خدمة فريدة، تحقق ما يتوقعه منا المتعامل، وتقديم خدمة تحوز رضاه، وتترك انطباعاً جيداً لديه، خصوصاً أننا نستقبل المراجعين من خلال مقار الدائرة أو عبر الإيميلات والاتصالات الواردة للدائرة على مدار الساعة».

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