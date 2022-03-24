الامارات | "الأرصاد": انخفاض في "الحرارة" وطقس مغبر اعتباراً من غدٍ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": انخفاض في "الحرارة" وطقس مغبر اعتباراً من غدٍ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرّض خلال الفترة الحالية إلى أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، متوقعاً أن يكون الطقس غداً، صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية الغربية، يصبح رطب ليلاً حتى صباح غداً، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأشار إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى شمالية غربية نشطة السرعة على البحر غرباً مساءً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً ليلاً غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس السبت المقبل سيصبح مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، مع حدوث انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الأحد المقبل على بعض المناطق الداخلية، فيما تصبح الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة غرباً، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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